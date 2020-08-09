新冠肺炎｜警中環巡邏　至少10外傭外籍人士遭票控違限聚令、口罩令 (18:15)

外傭John在皇后像廣場與3名外籍人士一起被票控。他表示警察到來之前，一直跟朋友在吃東西，「有時3人、有時4人」，又形容自己與朋友保持一隻手臂的距離，但警察稱距離不夠。他說自己沒有錢支付罰款，「可能向朋友借」，下星期的假日不會再外出。

另一名在港鐵中環站L出口附近被票控的外傭表示，她和4個朋友被票控前，不遠處亦有另一群外傭，「為什麼沒同時票控她們？」她認為警察執法不公平，事前亦沒有警告她們。警察巡邏後，部分外籍人士及外傭兩人一組同坐一塊紙皮上，但群組之間未有1.5米距離。有人玩手機、拍照、吸煙時均沒有戴上口罩。

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