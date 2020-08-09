新冠肺炎｜今增72宗確診　63屬本地感染　再一住外傭宿舍印傭確診 (16:33)

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衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再有一名待業及入住外傭宿舍的印傭確診（個案4024，44歲女子，8月6日發病）。她約於7月23日離開舊僱主後，到荃灣享和街張大偉僱傭中心求職，並入住該公司宿舍，與另外4名外傭同住。由於僱傭公司得知近日有外傭確診，故安排該批外傭接受新冠病毒測試，結果發現印傭確診；其餘4名外傭測試結果呈陰性，與僱傭公司員工要檢疫。

部分新增本地個案：

．Star Global直銷群組：新增一宗確診，23歲男子（個案4062），8月3日發病

．葵涌貨櫃碼頭：新增一宗確診，66歲男子（個案4037），8月7日發病

輸入個案：

．個案4011：63歲男子，美國抵港，正接受家居檢疫，覆檢時對新冠病毒呈陽性

．個案4014：35歲男子，岡比亞抵港

．個案4015至4020：一架8月6日由馬來西亞抵港貨船的船員，該船早前曾到新加坡等地，6人均無病徵，當局會安排送院；同船早前另有一宗確診（個案3929）

．個案4025：36歲女子，由菲律賓抵港的外傭，無病徵

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