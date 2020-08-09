新冠肺炎｜外傭放假留家感壓力　社工建議調平日放假避免聚集 (14:30)

近日有外傭感染新型冠狀病毒，令不少僱主擔心並要求外傭假日留家。明愛社區發展服務網上舉行「疫情下外傭面對的困境分享會」，菲傭Vivildz說她的朋友被迫留家，但與僱主同處一室無法真正放鬆，有時僱主甚至要求朋友工作。她說平日工作身心壓力非常大，外傭需要放假來「重拾力量」。
菲傭Yna表示第三波疫情爆發，僱主及小朋友長期在家令她工作量大增；自限聚令人數收緊至兩人，她假日自願留家，但形容「疫情把我困在一個箱裏面」。她又說感到社會不歡迎外傭，因為她在假日曾試過在公園吃外賣，但保安說她不衛生而趕走她，「我們沒有容身之所」。
社工文思懿表示，外傭每周一天的假日對他們的身心健康非常重要，建議僱主除了讓外傭留家，亦可將他們的假日調到平日，避免周末多人聚集。另外，文思懿認為政府為入住宿舍的外傭提供免費病毒檢測是好事，但完成檢測後外傭仍要回到環境狹窄的宿舍中居住，促請政府為外傭宿舍訂立規限，如為每人平均居住空間、宿舍洗手間等設下限。
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