新冠肺炎．全民檢測｜胡定旭：市民自行採樣可行 (13:22)

胡定旭於無綫節目《講清講楚》中表示，香港有別於內地，不能靠人上門逐家逐戶採樣，但又擔心自行採樣不能夠準確、影響成效，他說，樣本到達實驗室後，人員會判斷樣本是否準確，作為質量控制，否則會要求再採樣。他又稱，深喉唾液樣本一天只能取一次，要早上醒來第一口口水，但鼻咽或咽拭子全日24小時都可採樣，較為方便；而兒童、長者病人等，則可安排社工、護士協助收集樣本，由於他們只屬小部分，對整體檢測時間影響不大。

他又建議，於地鐵站、便利店派發樣本瓶，應予市民方便；收集方面，則可考慮由收集車於不同時間到不同地點收集。

加大本港檢測能力後料每日可做50萬個檢測，即若為全港市民檢驗，需時約兩周，有專家認為全民檢測要在5天內才有效。胡定旭認為，大型檢測時間愈短愈好，但要考慮現實情況，若兩星期內可為至少600萬人檢測，足以找到隱形患者，對本港防疫有很大幫助，亦可為將來開放關口作準備。

「普及社區檢測計劃」為一次性質，被質疑「意義大於實際」，胡定旭認為，計劃有其重要性，即使計劃只找到一半隱形患者，因為第三波疫情深入社區，對其實行圍堵政策都可有效減低傳播率。他又認為，香港有需要做此檢測計劃，內地的支持亦重要，因為本地檢測能力不足。

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