新冠肺炎｜勞工處今起為入住介紹所住宿設施外傭做檢測 (10:47)

勞工處發言人表示，現時大概有1200間持有總牌照的職業介紹所提供外傭職業介紹服務，處方已積極聯絡該等職業介紹所，以確認其中有為外傭提供住宿設施的介紹所，並安排檢測承辦商派員到這些介紹所派發樣本瓶，以收集有關外傭的深喉唾液樣本，並於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衛生署衛生防護中心跟進。

有關檢測計劃的詳情，可致電檢測承辦商Prenetics Limited熱線3008 8319，或透過電郵fdh-enquiry@labour.gov.hk聯絡勞工處。

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