新冠肺炎｜勞工處今起為入住介紹所住宿設施外傭做檢測 (10:47)

勞工處今日（9日）起為入住職業介紹所住宿設施的外籍家庭傭工安排一次免費新型冠狀病毒檢測服務。檢測屬自願性質，檢測承辦商Prenetics Limited將陸續到有為外傭提供住宿設施的持牌職業介紹所，派發樣本瓶以收集相關外傭的深喉唾液樣本。
勞工處發言人表示，現時大概有1200間持有總牌照的職業介紹所提供外傭職業介紹服務，處方已積極聯絡該等職業介紹所，以確認其中有為外傭提供住宿設施的介紹所，並安排檢測承辦商派員到這些介紹所派發樣本瓶，以收集有關外傭的深喉唾液樣本，並於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衛生署衛生防護中心跟進。
有關檢測計劃的詳情，可致電檢測承辦商Prenetics Limited熱線3008 8319，或透過電郵fdh-enquiry@labour.gov.hk聯絡勞工處。
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