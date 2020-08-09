天氣｜天文台預測明日局部地區有驟雨 (16:20)

【16:15】受高空反氣旋影響，中國東南部天氣普遍晴朗及酷熱。本港方面，下午大部分地區氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚（9日）及明日天氣預測：大致天晴，明日局部地區有驟雨。早上最低氣溫約28度，日間酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩南至西南風。展望周二大致天晴及酷熱。隨後兩三日間中有驟雨。
位於呂宋以西海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。下午4時，熱帶風暴薔薇集結在沖繩島以西約150公里，預料向北移動，時速約45公里，橫過琉球群島及東海。
【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫28.4度，相對濕度83%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。
上午5時，熱帶低氣壓薔薇集結在沖繩島之西南偏南約480公里，預料向北移動，時速約40公里，移向琉球群島一帶。
本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹微風。展望未來一兩日酷熱，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。本周中期驟雨逐漸增多。
(天文台)
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