新冠肺炎｜東區醫院內科病房3病人初步確診　早前同房一病人確診 (22:52)

東區醫院表示，其中兩名分別70歲及78歲病人，早前已被界定為密切接觸者，於8月5日轉往隔離病房；餘下一名64歲病人則是入住同一病房不同病格的病人。3人目前情況穩定，正接受隔離治療。院方會調查3宗個案是否與早前確診個案有關。

個案3782於7月30日因氣促到東區醫院求醫，被安排入住監察病房，當日新冠病毒測試結果為陰性，之後轉到綜合內科及老人科病房，至8月4日情況轉差，再次檢測後確診，現時情況危殆。院方在他確診後追蹤發現，他留醫監察病房時同病房的另一79歲男子，於7月31日確診（個案3366），兩人曾入住同一病格約8小時。醫管局當時稱正調查兩宗個案是否有關。

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