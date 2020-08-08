新冠肺炎｜紅磡街市重開生意慘淡　肉檔推外賣求轉危為機 (22:40)

紅磡街市地下及1樓共有近30檔無營業。1樓豬肉檔「偉成肉枱」檔主李先生表示市民不敢入街市，生意跌九成。李太今晨7時出發，把檔口的豬肉放入手推車送外賣，原本於美國留學的18歲兒子因疫情返港亦到來幫手。

李太說，自紅磡街市爆疫，「大家不敢行入來，曾在街上遇到個熟客，對方直情彈開，簡直當我們是武漢來的」，大嘆開檔20多年，生意從未如此慘淡。她向熟客發信息，開拓外賣新鮮豬肉服務，買滿100元豬肉可定點交收，買滿400元送到區內大廈門口，買滿500元包送到各區。連同外賣收入，生意額達往常四成，「送外賣是想轉危為機，不為發達，只為賺點微薄收入」。

對面「祥發隆」賣新鮮牛肉，老闆娘文太學李太傳信息給熟客賣牛肉，「但有客人說近期不想吃來自街市的食材，怕連牛肉都有菌」，今日只做千餘元生意，僅平日一成。

紅磡街市爆疫涉多個魚檔，地下有10多個魚檔今早無開門，「益記鮮魚」屬整條走廊唯一開門的魚檔，職員陳先生指生意較平日少九成九。

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紅磡街市土瓜灣街市今重開 魚檔檔販嘆生意跌九成九