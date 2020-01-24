港澳辦中聯辦譴責美國制裁中港官員　外交部駐港公署：美將搬石頭砸自己腳 (21:32)

港澳辦表示，全國人大常委會制定《港區國安法》，維護國家主權、統一和領土完整，以及香港的長期繁榮穩定，「完全正當，天經地義」；美方對此抹黑攻擊及推出涉港法案，是「顛倒黑白，混淆是非，做賊心虛」、赤裸裸的霸權主義行徑，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則。港澳辦又稱，事實證明美方是一國兩制實踐和香港繁榮穩定的「干擾者、攪局者和破壞者」，「任何恫嚇和威脅都絲毫不能動搖我們維護國家安全的意志」。

外交部駐港公署稱，《港區國安法》「推動香港撥亂反正、重返正軌」，有利一國兩制行穩致遠；美方詆譭、攻擊、抹黑《港區國安法》，制裁對中港官員，「充分暴露其『不願別人安裝防盜門』的陰暗心理」，「戳穿其『維護香港繁榮穩定』的偽善謊言」，公署對美方的所謂制裁表示極度義憤和強烈抗議，稱任何干預勢力「都難逃搗亂、失敗，再搗亂、再失敗的命運」。

中聯辦則表示，「如果美國認為所謂制裁就能讓中國人妥協退讓，那他們是弄錯了時代、打錯了算盤、枉費了心機」，稱自從《港區國安法》公布，一些美國政客就對中國內政橫加干涉，如今以「限制香港政治自由」的「荒謬藉口」制裁打壓中方官員，顯示美國並非關心港人權利自由，而是「港獨派、黑暴派、攬炒派」危害中國國家安全、摧毁香港法治、損害香港市民利益的自由。中聯辦呼籲部分美國政客看清大勢，稱無論他們如何干涉及施壓，「都不可能阻擋當代中國繁榮發展的歷史大勢，都不可能動搖『一國兩制』事業不斷向前的堅定步伐」。

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