行會成員稱不怕美國制裁　黃國健：小角色不配制裁　葉國謙：制裁到夠囉 (21:00)

美國財政部昨（7日）公布制裁11名中港官員，包括特首林鄭月娥、兩任警務處長、港澳辦主任夏寶龍及兩名副主任等。本報向多名行政會議成員查詢會否擔心同被美國制裁，以及有否資產在美國。多名行會成員均表示不擔心，葉國謙更稱「制裁到夠囉」，黃國健表示如被制裁是榮幸，但自稱「小角色」不配被制裁。
問：有否資產在美國？會否擔心被制裁？
葉劉淑儀：我一點都不擔心。基於私隱理由，私人財產安排不會公開交代。
湯家驊：我無資產，亦不擔心。
羅范椒芬：行會成員應該不會被制裁，我在美國亦沒有資產。
黃國健：我有少少美元存款，毋須擔心。如果有幸能成為被制裁的對象，這是我的榮幸！可惜我這種小角色不配。
葉國謙：相信中央政府會有回應。我無資產在美國，亦不會到美國；若美國要制裁行會成員，制裁到夠囉。
劉業強：我在美國沒有任何資產，對於現在中美角力戰不斷升溫，經濟將大受影響，受害的必然是一般市民百姓，所以我更關注的是一般市民尤其基層的生活狀況。
廖長江：我不擔心被制裁。
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