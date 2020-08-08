行會成員稱不怕美國制裁　黃國健：小角色不配制裁　葉國謙：制裁到夠囉 (21:00)

問：有否資產在美國？會否擔心被制裁？

葉劉淑儀：我一點都不擔心。基於私隱理由，私人財產安排不會公開交代。

湯家驊：我無資產，亦不擔心。

羅范椒芬：行會成員應該不會被制裁，我在美國亦沒有資產。

黃國健：我有少少美元存款，毋須擔心。如果有幸能成為被制裁的對象，這是我的榮幸！可惜我這種小角色不配。

葉國謙：相信中央政府會有回應。我無資產在美國，亦不會到美國；若美國要制裁行會成員，制裁到夠囉。

劉業強：我在美國沒有任何資產，對於現在中美角力戰不斷升溫，經濟將大受影響，受害的必然是一般市民百姓，所以我更關注的是一般市民尤其基層的生活狀況。

廖長江：我不擔心被制裁。

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