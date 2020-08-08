口罩廠職員涉偷次貨轉售　警拘5男子籲停用 (20:11)

沙田警區刑事調查隊督察鍾美祺表示，本地口罩生產商於7月初發現9000盒未能通過內部檢測，安排員工把口罩運往堆填區棄置。其後有員工發現該批問題口罩於市面出售，即報警求助。警方初步調查發現有員工於7月28日把該批口罩從沙田石門廠房運出，探員於周四（6日）到口罩廠拘捕一名主管及三名倉務員，四人年齡由34至58歲，涉嫌盜竊被捕。

警方翻查閉路電視及出入貨運紀錄，探員今午（8日）突擊搜查土瓜灣落山道的貨倉，檢獲5400盒有問題批次的口罩，拘捕30歲男子，涉嫌處理贓物，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。初步調查相信有部分口罩已被重新包裝，並於市面低價出售，呼籲市民購買時，應先了解口罩的來源，如發現有問題口罩，應立即停用。

SPT Mask周四於facebook發聲明，於7月1日至5日生產的40萬個口罩，生產批號為SMW27Y20-3A及SMW28Y20-3A，因未能通過內部檢測全部報廢，但於7月28日準備運往堆填區銷毁時被盜取及出售，公司已報警。如消費者購入該批次口罩應即停用，公司可提供回收更換服務。

其他報道：貿發局諮詢書商香港書展延期12月或明年7月 有書商預期隨時取消

其他報道：九巴下周一起調整部分巴士路線服務

其他報道：涉葵涌警署外縱火 33歲男子還押下月審訊