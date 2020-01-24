人大常委會審理「第六屆立法會繼續運作」議案　譚耀宗：不可透露議員是否延任一年 (20:40)

譚耀宗在北京接受本港傳媒訪問時表示，國務院港澳辦主任夏寶龍在今日常委會會議上，就香港立法會真空期作出了詳細說明。譚耀宗強調，現時的決定是符合憲法、《基本法》，聽取了特區政府的意見，幫助特區政府解決因押後立法會選舉一年而出現的立法會真空期問題，亦符合香港特區實際情况。

至於被選舉主任取消參選資格（DQ）的議員能否留任，以及夏寶龍在會上提到特區政府提出的要求，譚耀宗沒有具體交代，稱相關要求清晰，夏寶龍作出很詳細的說明，待公布解決真空期方案時，大家就會知道相關安排。

對於常委意見是否一致，譚耀宗稱理解到委員很關心香港和新型冠狀病毒疫情，很支持特區政府延後選舉一年。

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