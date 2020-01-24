新冠肺炎｜今增69宗確診總數突破4000　67屬本地感染　港鐵九龍灣車廠現小型爆發 (16:33)

被問到疫情是否已過了頂峰，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，確診數字略為回落，「但都仲係好高」，比第二波疫情最高峰時更高，故不能在現階段判斷疫情是否已受控，需再作進一步觀察。詳情：連續6天少於100宗病例 張竹君：數字仍好高未有條件鬆懈

張竹君在疫情記者會表示，港鐵九龍灣車廠出現小型爆發，涉及4至5宗個案，最新一名確診者是今日公布確診的外判司機（個案3966，41歲男子，無病徵）；早前另有維修工等確診。衛生防護中心正聯絡車廠負責人安排大清洗，以及為相關人等安排新型冠狀病毒測試。

公立醫院近日接連有新型冠狀病毒確診者，在確診前被安排入住普通病房。醫管局總行政經理劉家獻在疫情記者會公布，仁濟醫院一名44歲病人入院後兩次接受新冠病毒測試，結果「由陰轉陽」。詳情：仁濟醫院普通病房病人病毒測試「陰轉陽」 屯門醫院護士上班發燒檢測陽性

其他新增確診個案：

．葵青貨櫃碼頭新增一宗確診：個案3977（58歲男子），與早前數宗涉該貨櫃碼頭的確診個案都是貨櫃車司機，張竹君認為，可能病人在更衣、休息時傳染他人，衛生防護中心會安排進一步流行病學調查；貨櫃碼頭早前確診個案包括個案2189、3764（均為貨櫃車司機），以及個案3313（搬運散工）

．深水埗順寧道敬福護理院多兩名護理員確診：個案3962（49歲女子）及個案3963（47歲女子），兩人均在該院舍出現確診個案後，於8月3日已入住檢疫中心

．黃竹坑東華三院賽馬會朗逸居新增一名院友確診，為個案3990（96歲老婦），張竹君表示，由於病人的病毒數值（CT value）較高，代表病毒量較低，顯示可能較早前已受感染；衛生防護中心會安排病人的同房到亞洲國際博覽館接受檢疫

．Star Global直銷群組新增一宗確診：個案4002（22歲女子，7月24日發病）

．旺角王子大廈謝思理中醫師診所一名中醫確診：個案3996（63歲男子，8月1日發病），張竹君表示，該中醫已「半退休」，7月31日曾為兩名病人診症，兩人要檢疫；衛生防護中心會追蹤中醫在潛伏期內曾診治的病人，為他們安排新冠病毒檢測

輸入個案：

今日新增的兩宗個案均由印度回港，其中個案3944的兩名家人早前已確診；另一確診者是本月4日回港的嬰兒（個案4008），其大便樣本對新冠病毒測試呈陽性。

新冠肺炎 相關報道：

袁國勇：6月放寬防疫措施是很大錯誤 暫難料全民檢測成效

沙田街巿涉初步確診個案 街巿提早晚上7時清潔消毒

8街市增設體溫探測系統 12街市明起分批提早關閉清潔

紅磡街市土瓜灣街市今重開 魚檔檔販嘆生意跌九成九

全民自願驗 林鄭認無禁足成效打折 涉款料可達24億 3內地機構承包