新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (18:03)

○黃大仙區

現崇山商場 茶餐廳2.0

○九龍城區

愛民街市

紅磡市政大廈

城南道44號 大德冰室

○深水埗區

海盈邨 太子茶餐廳

盈暉臺盈暉家居城

○油尖旺區

奧海城2期

麗斯中心

海洋中心

新太陽廣場

M1 酒店

華博商業大廈

馬哥孛羅香港酒店

香港海景絲麗酒店

東莞同鄉會方樹泉學校

○荃灣

永安樓 兆和茶餐廳

○沙田區

碩門商場

沙角市場

顯徑邨熟食亭 榮發燒味茶餐廳

○元朗區

金朗大廈 爭鮮迴轉壽司

○灣仔區及東區

鵝頸街市

名珠城

○西貢區

TKO Spot

TKO Gateway

景林商場 味の戀人

資料來源：衛生防護中心（截至8月7日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月7日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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