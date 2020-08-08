新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (18:03)

本港今（8日）新增69宗新型冠狀病毒確診個案，當中67宗屬本地感染。本文整理近7天（8月2日至8月8日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:33報道：今增69宗確診總數突破4000 67屬本地感染 港鐵九龍灣車廠現小型爆發
○黃大仙區
現崇山商場 茶餐廳2.0
○九龍城區
愛民街市
紅磡市政大廈
城南道44號 大德冰室
○深水埗區
海盈邨 太子茶餐廳
盈暉臺盈暉家居城
○油尖旺區
奧海城2期
麗斯中心
海洋中心
新太陽廣場
M1 酒店
華博商業大廈
馬哥孛羅香港酒店
香港海景絲麗酒店
東莞同鄉會方樹泉學校
○荃灣
永安樓 兆和茶餐廳
○沙田區
碩門商場
沙角市場
顯徑邨熟食亭 榮發燒味茶餐廳
○元朗區
金朗大廈 爭鮮迴轉壽司
○灣仔區及東區
鵝頸街市
名珠城
○西貢區
TKO Spot
TKO Gateway
景林商場 味の戀人
資料來源：衛生防護中心（截至8月7日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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