新冠肺炎｜袁國勇：6月放寬防疫措施是很大錯誤　暫難料全民檢測成效 (13:33)

袁國勇表示，本港6月中開始放寬防疫措施，並開始復課，他觀察到父親節時食肆人頭湧湧，也沒執行防疫措施，街上不少人沒戴口罩，市民認為「無事」，他認為這明顯是「很大錯誤」，反映市民對疫症認識不夠。他稱，新冠病毒傳染性非常高，第三波疫情有2800多人染病，強調所有防疫措施不可隨便放鬆，除非有針對性措施控制高危點，以及足夠的病毒測試。

袁國勇亦表示，近日每日確診數目由過百宗回落，反映7月中實施的防疫措施開始生效，但因社區仍有很多隱性傳播鏈，且檢測數目依然不足，他預期接下來的確診數目會維持每日約80宗。

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