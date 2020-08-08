新冠肺炎｜袁國勇：6月放寬防疫措施是很大錯誤　暫難料全民檢測成效 (13:33)

政府昨（7日）公布兩星期後會展開「普及社區檢測」，市民可自願參加新型冠狀病毒檢測。港大微生物學系講座教授袁國勇今早（8日）出席商台節目稱，全民檢測是好政策，市民想驗便可驗，但不知道多少人願意測試，也不清楚採樣方法是否有效，故暫未能估計政策成效。他重申，採樣方式不是最緊要，不論是咽喉拭子、深喉唾液或鼻咽拭子，採樣方法一定要正確，樣本質素才高。
袁國勇表示，本港6月中開始放寬防疫措施，並開始復課，他觀察到父親節時食肆人頭湧湧，也沒執行防疫措施，街上不少人沒戴口罩，市民認為「無事」，他認為這明顯是「很大錯誤」，反映市民對疫症認識不夠。他稱，新冠病毒傳染性非常高，第三波疫情有2800多人染病，強調所有防疫措施不可隨便放鬆，除非有針對性措施控制高危點，以及足夠的病毒測試。
袁國勇亦表示，近日每日確診數目由過百宗回落，反映7月中實施的防疫措施開始生效，但因社區仍有很多隱性傳播鏈，且檢測數目依然不足，他預期接下來的確診數目會維持每日約80宗。
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