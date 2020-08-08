新冠肺炎｜紅磡街市土瓜灣街市今重開　魚檔檔販嘆生意跌九成九 (13:50)

紅磡街市今早人流疏落，地面樓層有10多間魚檔沒有營業，魚檔「益記鮮魚」員工陳先生表示，生意較平日少九成九，「賺的錢不夠買汽水」，現時只有4名員工上班，較平時少2名員工。陳先生稱有客人將找贖的錢放入膠袋，理解市民擔心。另一魚檔「海運鮮魚」員工張先生亦形容生意慘淡，以往早上客人要排隊買魚，今日整條路都無人。

街市二樓約有20間舖沒有營業，「偉成肉枱」檔主李先生堅持開檔，惟他稱不少市民不敢上二樓買餸，有客人買豬肉時就戴上手套，並將找贖錢放入膠袋。他表示今日生意跌八成，會早兩小時收檔，「現在無辦法，唯有等疫情過去」。另一肉檔「祥發隆」的文太亦形容街市猶如「死城」，大部分熟客現時不踏足街市。

街坊李女士稱除了戴口罩，亦會戴上面罩及掛頸空氣淨化機。她表示在街市找贖的錢會回家用紫外光機殺菌。另一街坊梁先生稱來街市買活魚，惟因擔心而戴了雙重口罩。

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