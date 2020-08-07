新冠肺炎．全民檢測｜港府刊憲　臨時豁免內地檢測人員在港註冊要求 (22:11)

港府稱，由於普及社區檢測計劃需要大量檢測人員，已與國家衛健委溝通，派遣在內地獲國家認可資格、且有充足檢測訓練和經驗的實驗室檢測人員來港，協助進行檢測。港府強調，內地檢測人員只會從事與新冠病毒有關的檢測工作，完成普及社區檢測計劃後會返回內地，不會留港從事其他工作。

港府表示，自願參與普及社區檢測的市民，其提供的個人資料會加密儲存在政府數據中心伺服器，不會傳送至境外，並稱所有檢測只會在港進行，樣本不會送出香港以外，完成檢測後便會銷毁。

港府亦稱，已選定西營盤的中山紀念公園體育館供華大基因設立臨時氣膜實驗室，該實驗室符合第二級生物安全水平要求，亦會採取相關感染控制措施，妥善處理廢物，不會排出有害氣體。

華大基因則表示，正在中山紀念公園體育館搭建16個臨時氣膜火眼實驗室，預計兩周內啟用，可每日進行10萬個檢測，將華昇診斷中心的總檢測量由每日3萬提升至13萬。

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