疑因「爭女友」爭執　11童黨涉圍毆16歲少年兼拍裸照　還押至9月再訊 (20:45)

11名被告依次為報稱無業的倪俊文（18歲）、16歲林姓學生、16歲李姓學生、15歲鄧姓女學生、17歲黎姓學生、學生張藝聰（18歲）、16歲黎姓收銀員、14歲陳姓學生、16歲李姓學生、15歲洪姓學生及13歲鍾姓學生。

各人同被控兩項襲擊致造成身體傷害罪及一項非法囚禁他人罪。控罪指出，他們今年8月4日在觀塘駿業街南達大廈地下後巷，及飛鵝山飛鵝花園襲擊X；以及同日在觀塘巧明街與創業街交界快餐店外非法囚禁X。其中6人另被控促致未滿18歲的人製作色情物品罪，即在飛鵝山飛鵝花園，促致年滿16歲的X製作色情物品，即儲存在手提電話內、展露男性生殖器官的2至6張照片和一段影片，而X是該物品中的色情描畫對象。

控方原申請將案件押後至10月，讓警方翻查閉路電視片段及查核所有被告的手機，但裁判官杜浩成稱「案情簡單」，毋須押後一段長時間，故將案件押後至9月，並要求警方屆時必須完成搜證。

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