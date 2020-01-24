疑因「爭女友」爭執　11童黨涉圍毆16歲少年兼拍裸照　還押至9月再訊 (20:45)

16歲少年疑因「爭女友」與人爭執，日前在觀塘被10男1女、年齡介乎13至18歲的童黨圍毆，其後眾人挾持少年上的士，載他到飛鵝山再施襲，又以手機拍下其裸照。涉案11人被控以傷人、非法禁錮及製作色情物品等多項控罪，今（7日）被押解到觀塘裁判法院提堂。案件押後至9月18日再訊，待警方作進一步調查。所有被告申請保釋被拒，須還押候訊。
11名被告依次為報稱無業的倪俊文（18歲）、16歲林姓學生、16歲李姓學生、15歲鄧姓女學生、17歲黎姓學生、學生張藝聰（18歲）、16歲黎姓收銀員、14歲陳姓學生、16歲李姓學生、15歲洪姓學生及13歲鍾姓學生。
各人同被控兩項襲擊致造成身體傷害罪及一項非法囚禁他人罪。控罪指出，他們今年8月4日在觀塘駿業街南達大廈地下後巷，及飛鵝山飛鵝花園襲擊X；以及同日在觀塘巧明街與創業街交界快餐店外非法囚禁X。其中6人另被控促致未滿18歲的人製作色情物品罪，即在飛鵝山飛鵝花園，促致年滿16歲的X製作色情物品，即儲存在手提電話內、展露男性生殖器官的2至6張照片和一段影片，而X是該物品中的色情描畫對象。
控方原申請將案件押後至10月，讓警方翻查閉路電視片段及查核所有被告的手機，但裁判官杜浩成稱「案情簡單」，毋須押後一段長時間，故將案件押後至9月，並要求警方屆時必須完成搜證。
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