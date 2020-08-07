學生認管有8支六角匙判1年感化　官：被告感化報告令人動容 (20:15)

被告李卓謙（18歲）報稱學生，被控於去年11月11日早上10時，在黃大仙龍翔道及沙田坳道交界被警方追截，搜身後發現8支六角匙，意圖將其作非法用途使用。

辯方表示多份報告皆對被告有正面評價，並在庭上呈上包括由師長撰寫的16封求情信，指出被告受人愛戴、有同理心、是個「有得救」的年輕人等。

早前辯方求情時透露，被告在單親家庭長大，母親早年自殺身亡。辯方指出，即使被告的家庭背景欠佳，但他仍「企得住」；被告現已還押兩周，加上啟蒙老師早前去世，對他造成打擊，希望法庭給予機會，讓他繼續追尋電競的夢想。

嚴官判刑時表示，明白被告對自己不成熟的行為有反省，相信日後會朝正確方向走。她續稱，「每日睇咁多份報告，呢份報告係會令到人動容」，判被告接受12個月感化令。

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