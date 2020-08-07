新冠肺炎｜今增89宗確診　81宗屬本地感染　有檢疫地點工作人員確診 (16:36)

張竹君表示，警方追蹤後發現於8月4日確診的外傭（個案3664）曾於7月25至29日、8月1至3日期間住在銅鑼灣希雲大廈，衛生防護中心目前未能聯絡業主，會繼續跟進。另外，在該外傭曾入住宿舍的約30名外傭及工作人員已接受深喉唾液樣本檢測，暫未有陽性結果。

今日部分確診個案詳情：

．昨日（6日）初步確診的外傭，今日確診（個案3909），她曾入住宿舍的數名外傭及工作人員會送往檢疫

．Star Global直銷群組：新增5宗確診（個案3857、3895、3919、3920、3923）

．的士司機（個案3991）

．薄扶林檢疫地點工作人員（個案3860）：患者為22歲女子，張竹君稱，患者透露在7月12至14日曾於港泰護老中心工作，目前未知她在港泰抑或是在薄扶林受感染。而該檢疫設施會暫停接收新檢疫者

今日新增8宗輸入個案，部分詳情：

．當中包括3人由印度到港（個案3851、3852、3863）、一人來自埃塞俄比亞（個案3856），兩人來自菲律賓分別是外傭及海員（個案3887、3929）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，將軍澳醫院一名有長期病患的62歲女病人，昨晚因腸胃不適入住急症科病房，經檢測後證實初步確診。5名與確診者同病格的病人被列密切接觸者，須檢疫觀察。

民政總署與東華三院人員今早到慈愛苑派發鼻咽拭子採樣套裝，有市民認為鼻咽拭子採樣難到較高。被問到會否擔心此方法不及深喉唾液採樣理想，或會否影響檢測準確性，張竹君表示，此屬政府部門與相關化驗所的安排，可能該化驗所需要鼻咽拭子的標本作化驗，相信化驗所會有其質素控制。

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