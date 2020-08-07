黃之鋒區選被DQ申司法覆核　質疑選舉主任DQ參選人準則 (14:57)

申請人為黃之鋒，答辯人為律政司長和海怡西區選舉主任。代表黃之鋒的大律師吳靄儀表示，申請方今次不透過選舉呈請提出爭議，因申請方不關注該次選舉的當選人是否妥為當選，只關注選舉主任是否合法和適當地行使公權力，認為法庭有權審視有關情況。

申請方指出，《區議會條例》第34條雖與《立法會條例》第40條內容相似，但人大常委已就《基本法》第104條進行釋法，認為該次釋法只對《立法會條例》有影響，選舉主任不當地將釋法結果附加在《區議會條例》中。

申請方亦舉例指出，選舉主任先後因香港民族黨前召集人陳浩天主張香港獨立，以及前眾志成員周庭主張「稀釋版」自決，裁定二人提名無效，形容即使黃之鋒是次表明不提倡和支持港獨，選舉主任仍覺得「不夠好」，質疑選舉主任採用什麼準則作判斷。聆訊下午繼續。

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