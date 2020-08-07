新冠肺炎｜建制派代表會見張建宗　促加快全民檢測推「港康碼」 (13:51)

被問到「港康碼」是否要國家支援隊長期留港支援，廖長江引述張建宗稱技術上能做到，政府一直有研究此方向，但無足夠檢測能力難推行，「畀我感覺（推出）是時間問題」。

廖長江說，新型冠狀病毒疫情嚴峻、社區不明個案多，或在秋冬有第四波疫情，可能有一段時間與病毒共存的「新常態」，要如何激活經濟，6個建制派版塊昨日（6日）開碰頭會，今早向張建宗反映建制派共識。

而被問到政府會否發放第三輪基金，廖長江稱社會上有訴求，「救市民於水深火熱，是政府應有之義 」，但靠政府財政支援有限，更有效是在疫情受控下盡快激活經濟。

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