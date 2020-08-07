新冠肺炎｜團體促政府為外傭提供適切居所 (14:47)

政府昨宣布為入住外傭宿舍的外傭提供一次免費新冠病毒檢測服務。工黨立法會議員張超雄認為，外傭檢測後若仍住在擠迫、衛生環境差的宿舍，情況依舊沒有改善，促政府安排度假村或酒店。

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮提到，很多外傭被僱主下「禁足令」，放假仍須留在家中，她們大多沒有自己的房間休息，變相放假日亦在家工作，造成精神困擾，盼僱主記得外傭亦需要放假「鬆一鬆」。

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