新冠肺炎｜團體促政府為外傭提供適切居所 (14:47)

接連有住過外傭宿舍的外傭確診新型冠狀病毒，亞洲移居人士聯盟及外勞事工中心今日（7日）舉行網上記者會回應，發言人Sringatin表示，被中止合約或完成合約的外傭需要入住中介公司提供的外傭宿舍，部分宿舍是兩個中介公司共用，入住的外傭要「打地鋪」，各人進進出出，衛生情況不理想。她促請政府盡快為外傭提供適切居所，讓外傭不用擔心；又提倡政府向外傭提供口罩，並呼籲公眾別歧視外傭或視她們為病毒傳播者。
政府昨宣布為入住外傭宿舍的外傭提供一次免費新冠病毒檢測服務。工黨立法會議員張超雄認為，外傭檢測後若仍住在擠迫、衛生環境差的宿舍，情況依舊沒有改善，促政府安排度假村或酒店。
香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮提到，很多外傭被僱主下「禁足令」，放假仍須留在家中，她們大多沒有自己的房間休息，變相放假日亦在家工作，造成精神困擾，盼僱主記得外傭亦需要放假「鬆一鬆」。
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