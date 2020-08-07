少年槌襲警判感化12個月　官籲珍惜機會否則「好快再見」 (14:05)

被告現年16歲，被控於去年10月7日在屯門青山公路新墟段與屯門鄉事會路交界襲擊警員X。辯方求情稱，雖然感化報告提到該案屬「擲界」案件，但因被告年輕初犯，思想單純，有家人支持，最終都建議感化令，冀法庭接納報告建議。

但裁判官葉啟亮表示，感化報告亦提到被告仍否認持槌襲擊、無悔意，反問辯方如何接納感化令，直言「對無悔意的被告，感化令及社服令不是好選擇」。葉官亦不接納被告於報告所言，歸家途中見到示威才參與，因當時被告身上被搜出護目鏡、頭盔、面罩和護甲等裝備。

但葉官最後接納感化官建議，其間被告須遵守感化官安排的工作及讀書、宵禁令，以及接受精神及心理治療；另要提供尿液樣本作檢測，以及參加社區活動。葉官亦勸勉被告，將來仍有很多機會貢獻社會；又稱「好多人幫你，感化官都幫到盡」，告誡被告要珍惜機會。

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