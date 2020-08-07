新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

○黃大仙區

現崇山商場 茶餐廳2.0

○九龍城區

潮樓 翠河餐廳

紅磡市政大廈

城南道44號 大德冰室

○屯門區

大興商場 大家樂

○荃灣

永安樓 兆和茶餐廳

○沙田區

京瑞廣場二期

碩門商場

沙角市場

○油尖旺區

最佳盛品酒店尖沙嘴

○元朗區

嘉湖海逸酒店

○離島

逸東商場 世窗冰室

○北區

上水中心購物商場

資料來源：衛生防護中心（截至8月6日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

8月6日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月5日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月4日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月3日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

8月2日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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