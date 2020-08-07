新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今（7日）新增89宗新型冠狀病毒確診個案，當中81宗屬本地感染。本文整理近7天（8月1日至8月7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:36報道：今增89宗確診 81宗屬本地感染 有檢疫地點工作人員確診
○黃大仙區
現崇山商場 茶餐廳2.0
○九龍城區
潮樓 翠河餐廳
紅磡市政大廈
城南道44號 大德冰室
○屯門區
大興商場 大家樂
○荃灣
永安樓 兆和茶餐廳
○沙田區
京瑞廣場二期
碩門商場
沙角市場
○油尖旺區
最佳盛品酒店尖沙嘴
○元朗區
嘉湖海逸酒店
○離島
逸東商場 世窗冰室
○北區
上水中心購物商場
資料來源：衛生防護中心（截至8月6日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
7月31日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月30日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月29日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月28日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月27日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月26日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月25日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月24日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
7月21日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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