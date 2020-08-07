社交平台兜售大麻　警放蛇拘41人 (12:45)

毒品調查科總督察葉秀蘭表示，警方早前發現有人利用網上社交平台販賣大麻，其中於facebook、Instagram及Telegram情況猖獗，毒販常以「420」、「Smoke」、「Stoner」等常見大麻術語作關鍵字方便搜尋，部分亦組織網上群組讓買家加入，以接觸更多買家推銷其大麻產品。

葉秀蘭形容該批網上群組除兜售大麻外，亦會分享大麻吸食方法及相約一同吸毒，更以卡通人物圖片改成吸毒畫面，融入年青人文化減低年青人對毒品的戒心。警方經調查後，鎖定了超過30個社交平台帳號，再以放蛇方式拘捕34男7女（14至45歲），部分人有黑幫背景。

被捕人當中5人未成年、5人為中學生、2人為大專生、18人報稱無業，其中一名男子已被暫控販毒，今午於觀塘裁判法院提堂。警方透露，被捕者當中，有2人曾涉去年反修例運動中的刑事毁壞案。

行動中，警方檢獲5.1公斤大麻草、9支大麻油、264克氯氨酮、逾200粒搖頭丸、14克冰毒、一批毒品包裝工具及吸食工具，總值約132萬元。

毒品調查科高級警司吳國章表示，毒販利用社交平台明碼實價兜售大麻，形容情況「肆無忌憚、明目張膽」，相信疫情期間酒吧等作為傳統販毒平台娛樂場所被關閉，毒販轉為網上販毒，警方將加強行動，及要求該社交平台把關，刪除相關涉及販毒的社交平台帳戶。