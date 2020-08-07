新冠肺炎｜中山紀念公園體育館作檢測實驗室　消息：現存實驗室物資 (13:22)

新民黨主席、行會成員葉劉淑儀今早（7日）和其他建制派與政務司長張建宗見面，張建宗確認中山紀念公園體育館是檢測實驗室，她相信體育館與民居之間會有保護措施。

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區議員稱政府沒諮詢 憂影響公眾

多名中西區區議員今早到體育館了解，稱政府在沒經區議會諮詢下使用體育館，而體育館附近地方有不少居民使用，擔心影響公眾。現場有逾50名警員戒備。

西區警民關係主任余剛到場，他稱眾區議員已違反「限聚令」，促請他們離開。中西區區議會主席鄭麗琼稱，主席有權展開特別會議，不論任何地點，只需有過半數區議員出席並同意便能展開。區議員葉錦龍表示，「限聚令」不適用於區議會開會。

警方稱，經3次警告後無效，故進行「限聚令」票控。區議員葉錦龍、黃永志、許智峯、彭家浩及梁晃維即場被票控，5人其後撕掉告票，並稱不會繳交罰款及會進行抗辯。警方放行後，5名區議員離開，隨後又被警方截停，稱他們撕毁屬於政府財物的告票，警告5人要負法律責任繳交罰款。

眾人離開時，「大波Man」石房有以手機拍攝並指罵他們，其後離開。