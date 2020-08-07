新冠肺炎｜中山紀念公園體育館作檢測實驗室　消息：現存實驗室物資 (13:22)

【13:22更新】消息確認，位於西營盤的中山紀念公園體育館將用作協助新型冠狀病毒檢測用途，現時存放「火眼實驗室」物資。特首林鄭月娥今午3時開記者會交代。
新民黨主席、行會成員葉劉淑儀今早（7日）和其他建制派與政務司長張建宗見面，張建宗確認中山紀念公園體育館是檢測實驗室，她相信體育館與民居之間會有保護措施。
區議員稱政府沒諮詢 憂影響公眾
多名中西區區議員今早到體育館了解，稱政府在沒經區議會諮詢下使用體育館，而體育館附近地方有不少居民使用，擔心影響公眾。現場有逾50名警員戒備。
西區警民關係主任余剛到場，他稱眾區議員已違反「限聚令」，促請他們離開。中西區區議會主席鄭麗琼稱，主席有權展開特別會議，不論任何地點，只需有過半數區議員出席並同意便能展開。區議員葉錦龍表示，「限聚令」不適用於區議會開會。
警方稱，經3次警告後無效，故進行「限聚令」票控。區議員葉錦龍、黃永志、許智峯、彭家浩及梁晃維即場被票控，5人其後撕掉告票，並稱不會繳交罰款及會進行抗辯。警方放行後，5名區議員離開，隨後又被警方截停，稱他們撕毁屬於政府財物的告票，警告5人要負法律責任繳交罰款。
眾人離開時，「大波Man」石房有以手機拍攝並指罵他們，其後離開。
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