新冠肺炎．Emily Online｜受訪由確診有線攝影師拍攝　麥美娟病毒檢測陰性 (22:00)

麥美娟話，由第三波疫情開始，已開始定期做檢測，因為社區好多「隱形帶菌者」（帶病毒者），佢哋可能喺無病徵下，唔知情咁將病毒傳咗畀人，早日檢測可以切斷傳播鏈，先可以控制疫情。

佢又話星期日受訪時離鏡頭好遠，所以佢噚晚已知道自己唔會有事；佢本來約咗聽日再做定期檢測，但今朝為令身邊人安心，所以提早再驗。

麥美娟話，有好多人關心佢，但都好多人幸災樂禍，佢認為「有事」嘅係社會，見到有「黃絲群組」話有線攝影師係被「國家隊」專家傳染，仲話係佢傳染㖭。麥美娟狠批呢啲係抹黑、造謠，認為任何人確診都係唔好嘅事，多一個人確診等於香港疫情嚴重咗，無論係咩顏色咩政見。

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