新冠肺炎｜民政總署擴大社區檢測範圍　涵蓋黃大仙屯門觀塘油尖旺約8.6萬居民 (21:35)

民政總署發言人表示，是次計劃與東華三院、仁愛堂和旺角街坊會陳慶社會服務中心合作，署方與東華三院人員明日先到黃大仙區慈愛苑愛賢閣、愛寧閣、愛仁閣、愛慧閣和愛勤閣派發咽拭子採樣套裝和登記表格，並預計周六（8日）收回樣本進行測試。

署方表示，其後將分別與3間慈善團體或社會服務機構，陸續在上述4區向居民派發檢測樣本瓶及登記表格，收集的樣本瓶交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。

署方指出，由於涵蓋樓宇數目較多，計劃須分階段進行，相關屋邨或大廈管理處會適時通知居民檢測計劃的時間表，並優先為已有確診個案的樓宇的居民作檢測。至於邨內其他樓宇的居民，應等待其樓宇安排檢測時才領取檢測樣本瓶及登記表格。

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