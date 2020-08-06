男子無牌持無線電通訊器及藏伸縮棍等　判囚4月准保釋候上訴 (20:15)

裁判官崔美霞判刑時表示，被告趙駿賢（22歲）攜有伸縮棍、噴霧器及含煙火物質的圓柱形狀物體，可導致較大程度傷害，並非作自衛用途。崔官稱被告具電腦技術背景，應該「在相當部署下裝備自己」，法庭尤其關注涉案物品對公眾安全的影響，須判阻嚇性刑罰。

針對被告的兩項在公眾地方管有攻擊性武器罪，崔官以3個月及4個月為量刑起點，兩罪同期執行；無牌管有無線電通訊器具則罰款5000元。

辯方求情稱，被告另涉去年11月的企圖管有攻擊性武器案，被指訂購了含丫叉及鋼珠的郵包，在該案還押逾70日才獲撤控；但根據懲教署政策，該段日子不會納入本案的刑期扣減。辯方又透露，被告原本就讀加州大學電腦工程學系，因事中途輟學，犯案「很大程度是政治傾向問題，不是刻意以身試法」。

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