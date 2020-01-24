港區國安法｜最高人民法院副院長：法律上權利自由非絕對　行使時不得危害國家安全 (19:30)

他表示，《港區國安法》保障疑犯的訴訟權利，並採用無罪推定原則，相信維護國家安全與保障人權能做到一致。

姜偉稱，法律上權利和自由不是絕對的，而是有邊界，必須在法律規定的範圍內行使，又引述100多國家的憲法，包括《公民權利和政治權利》的國際人權公約等，都有明確規定，行使權利和自由時不得危害國家安全。

全國政協副主席、團結香港基金主席董建華在活動致辭時表示，希望大家正確認識《基本法》精神，「一國是兩制的前提，憲法是《基本法》的根源，行政主導是香港成功的基石，循序漸進是政治發展的原則」。董建華稱，今年是港區國安法實施的第一年，有效防範外國反華勢力利用香港作分裂國家的基地，該法律針對少數危害國家安全分子，絕不影響廣大市民自由、香港獨立的司法和終審權，相信時間會證明一切。

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