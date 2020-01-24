華美銀行前高層涉假收據騙1.6萬元膳食費　控方：部分收據千位數疑後加 (19:10)

被告王争（40歲）案發時為華美銀行第一副總裁，負責提供客戶服務，並有權向公司申領會見客戶時支付的膳食費。她現於另一銀行工作。

控方指控，被告涉於2016年4月至2017年5月期間，意圖欺騙華美銀行而使用8張看似由5間食肆發出、載有虛假陳述的收據。有關單據疑由太興、星月樓、北園酒家等食肆發出，涉款約1346元至2954元不等，共約1.6萬元。但各餐廳負責人翻查紀錄後，均表示稱沒有涉案交易。

控方續稱，被告曾申領一筆2016年10月在北園酒家所付的膳食費，但調查發現，被告當時應不在香港。另外，控方懷疑3張收據所列款項中，其千位數字「1」是事後才加上。

被告於2018年11月被捕，她警誡下表示，其中一些收據看似曾被修改，但她不知道偽造收據者是誰。控方呈上錄像會面片段，被告在影片稱她任職華美銀行時，會一次過收集單據，交由助理負責申領，她未曾使用該銀行的電子申領系統。案件明（7日）續，被告續准保釋。

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