警起訴民主派24人涉六四非法集結　9月15日提堂 (18:48)

此外，支聯會副主席鄒幸彤亦於facebook表示，獲警方電話通知她被控告多一條「明知而參與未經批准集結」。支聯會消息稱，新增被告包括前大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、立法會議員朱凱廸、前眾志創黨主席羅冠聰、南區區議員袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、社民連梁國雄等。

朱凱廸回覆《明報》，表示收到警察致電稱將控告未經批准集結，但警方表示，因疫情關係，料傳票稍後才寄達。朱凱廸說，相信警方有意擴大打擊範圍，因部分被告有其他控罪在身，警方或以此為由，扣留眾被告的護照。

警方表示，港島總區公眾活動調查組人員經進一步調查後，相信19男5女，年齡介乎23至69歲，涉嫌「明知而參與一個未經批准集結」，當中一名63歲姓李男子同時涉嫌「舉行一個未經批准集結」。警方已向法庭申請發出傳票，案件暫定於9月15日在西九龍裁判法院提堂。