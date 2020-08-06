新冠肺炎｜廣華醫院骨科病房一女病人初步確診　抗體陽性料入院前已染疫 (18:05)

劉家獻表示，涉事女病人8月2日因背痛，入住廣華醫院骨科病房，當時沒有發燒或呼吸道感染病徵。病人昨（5日）接受新冠病毒測試，報告呈陽性；院方今日再為病人進行新冠病毒抗體測試，亦呈陽性。

其他涉及公立醫院個案：

．明愛醫院一名負責清潔及消毒環境的支援部員工昨初步確診，該員工曾在隔離病房工作，其間身穿全套個人保護裝備，最近一次上班日期為7月31日。染疫員工因一名家人於8月1日確診（個案3514），故被列為密切接觸者，8月2日接受新冠病毒檢測呈陰性，之後入住檢疫中心，昨因發燒送院再接受新冠病毒測試時呈陽性。劉家獻表示，相信此個案並非院內感染

．醫管局昨公布伊利沙伯醫院放射科兩名支援服務員工初步確診，其中一人今日已確診（個案3759）；另一人暫仍是初步確診，其一名同事被列為密切接觸者。兩名染疫員工共有7名密切接觸者，全部要檢疫，7人均對新冠病毒測試呈陰性

．醫管局昨公布，東區醫院一名曾與確診者住在監察病房同一病格的69歲男子初步確診。劉家獻今日表示，一名護士進入監察病房為病人治療時，雖有戴N95呼吸器，但沒有穿保護衣，該護士的新冠病毒測試結果呈陰性

另外，劉家獻公布，北區醫院急症室北翼的抽風及冷氣系統，昨晚9時15分因火警鐘誤鳴停運，至9時30分恢復正常。當時急症室內有一名確診及4名初步確診病人等候入院，另有8名病人正等候新冠病毒測試結果，他們全部在不同病格及有戴口罩；當時急症室內無進行高風險程序，醫護人員有穿合適個人保護裝備，院方相信感染風險低。

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