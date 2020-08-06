新冠肺炎｜多一印傭染疫亦曾住外傭宿舍　張竹君憂爆發新感染群組 (17:41)

今日新增初步確診印傭詳情：

．6月30日離開舊僱主後，7月1至31日入住安盛僱傭公司位於上環建安商業大廈10樓的宿舍，與另外4至6名外傭同住。衛生防護中心會調查宿舍有無其他人要接受新冠病毒檢測或檢疫。建安商業大廈大廈保安員今表示，今早接業主通知大廈有確診，大廈內已消毒兩次，只准在大廈工作的人出入。保安員稱，最近逢星期日多了「生面口」的外傭出入，逗留約一、兩小時便離開，形容「人流好密」。他稱只知道安盛僱傭公司在10樓的單位是寫字樓，不知道入面有沒有牀位；而自疫情以來出入大廈的人一定要戴口罩

．8月1日轉到新僱主家中工作，8月4日開始發燒，由僱主送到急症室求醫，僱主之後安排她到將軍澳香港九龍東智選假日酒店暫住，她其後初步確診，新僱主一家要檢疫

前日確診印傭新增資料：（相關報道：昨確診印傭曾與逾30外傭同住 相關印傭及僱主將接受檢測）

．7月20至21日入住陽光女傭中心在北角安寧大廈的宿舍，同住的13名外傭要接受深喉唾液測試

．7月21至25日入住灣仔駱克道375號健樂護理有限公司的宿舍，當時同住的28名外傭當中，只有一人已轉到新僱主處工作，其他人仍留在宿舍，衛生防護中心正為她們安排新冠病毒測試

．7月29日至8月1日與確診印傭在銅鑼灣商業大廈傭譽僱傭中心同住的外傭，已獲安排檢疫；跟傭譽僱傭中心無關，但與確診者用過同層廁所的5名女子，亦要接受檢疫

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