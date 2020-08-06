新冠肺炎｜多一印傭染疫亦曾住外傭宿舍　張竹君憂爆發新感染群組 (17:41)

衛生防護中心今日（6日）公布，再有一名曾入住僱傭公司宿舍的印傭，初步確診感染新型冠狀病毒，她本月轉到新僱主家中工作，新僱主一家及曾與其在宿舍同住的數名外傭分別要檢疫及接受新冠病毒檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，外僱宿舍較擠迫，且入住者通常會共用設施，加上新冠病毒傳染性高，擔心會爆發另一感染群組。
今日新增初步確診印傭詳情：
．6月30日離開舊僱主後，7月1至31日入住安盛僱傭公司位於上環建安商業大廈10樓的宿舍，與另外4至6名外傭同住。衛生防護中心會調查宿舍有無其他人要接受新冠病毒檢測或檢疫。建安商業大廈大廈保安員今表示，今早接業主通知大廈有確診，大廈內已消毒兩次，只准在大廈工作的人出入。保安員稱，最近逢星期日多了「生面口」的外傭出入，逗留約一、兩小時便離開，形容「人流好密」。他稱只知道安盛僱傭公司在10樓的單位是寫字樓，不知道入面有沒有牀位；而自疫情以來出入大廈的人一定要戴口罩
．8月1日轉到新僱主家中工作，8月4日開始發燒，由僱主送到急症室求醫，僱主之後安排她到將軍澳香港九龍東智選假日酒店暫住，她其後初步確診，新僱主一家要檢疫
前日確診印傭新增資料：（相關報道：昨確診印傭曾與逾30外傭同住 相關印傭及僱主將接受檢測）
．7月20至21日入住陽光女傭中心在北角安寧大廈的宿舍，同住的13名外傭要接受深喉唾液測試
．7月21至25日入住灣仔駱克道375號健樂護理有限公司的宿舍，當時同住的28名外傭當中，只有一人已轉到新僱主處工作，其他人仍留在宿舍，衛生防護中心正為她們安排新冠病毒測試
．7月29日至8月1日與確診印傭在銅鑼灣商業大廈傭譽僱傭中心同住的外傭，已獲安排檢疫；跟傭譽僱傭中心無關，但與確診者用過同層廁所的5名女子，亦要接受檢疫
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