無業漢涉強吻陳淑莊　辯稱眼不適無意間碰撞到　陳淑莊︰右上唇間鼻翼被觸碰 (17:15)

被告樊家豪（現年40歲）否認非禮罪。事主陳淑莊稱當晚打算和同事吃飯，等候過馬路期間，突然感到右唇及鼻翼之間的位置被觸碰，「記憶中是軟的，不是濕的」。她未及反應，一名男子就撞向其右臂，旁人大喊「非禮」。

陳淑莊稱被告當場跪地道歉，她要求被告站起來，並捉住被告的手腕，惟被告掙脫逃去。被告逃跑其間遺下一隻波鞋，最終被捕。

陳淑莊在辯方盤問下承認，當日有人發起「香港之路」行動，但案發時人流已散去，附近沒有人亮起手機閃光燈響應行動，「場面唔亂，我個心亂啲」。

辯方一度要求陳淑莊和被告並排站立，以比較兩人的身高，惟裁判官反對建議。陳淑莊最終在庭上脫下高跟鞋，由法庭書記將便利貼黏在牆上作身高紀錄。

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