新冠肺炎｜今增95宗確診　91屬本地感染　九龍灣耆康會啟業護理安老院院友染疫 (16:35)

今日再有多宗涉及院舍的新增個案：

．深水埗順寧道敬福護理院新增兩宗確診：個案3771（86歲老翁）及個案3791（84歲老翁）

．黃竹坑東華三院賽馬會朗逸居新增一宗確診：個案3781（87歲女院友）。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨（5日）公布該女院友初步確診時表示，她住在院舍2樓，體內已有新冠病毒抗體，代表可能較早時已染疫

．屯門新墟康和護老中心（黃金分院）新增一宗確診：個案3802（79歲男子），由亞洲國際博覽館社區治療設施送院

．位於九龍灣啟業邨的耆康會啟業護理安老院一名院友初步確診，耆康會署理行政總監甘淑嫻回覆本報表示，初步確診的男院友前晚（4日）發燒送院，院舍正密切監測其同房3名院友情況。甘淑嫻稱，院舍自7月8日起暫停所有探訪，初步確診的院友過去14日沒外出及沒到醫院。張竹君表示，需安排該院舍其他院友及員工作新冠病毒檢測。

再有一名曾入住僱傭公司宿舍的印傭個案：

．該印傭今初步確診，7月1至31日入住安盛僱傭公司位於上環建安商業大廈10樓的宿舍（詳情：多一印傭染疫亦曾住外傭宿舍 張竹君憂爆發新感染群組）

今日新增4宗輸入個案：

．一人是7月24日抵港的菲傭（個案3756）、另外3人由印度到港（個案3796、3797及3798）。

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