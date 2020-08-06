新冠肺炎｜屯門康和再一院友不治　初步確診翁死後今確診　港累計45死 (19:05)

【15:40】一名確診感染新型冠狀病毒的85歲男病人（個案2842），今午（6日）1時26分在屯門醫院離世。翻查資料，他是屯門新墟康和護老中心（黃金分院）第六名離世院友。

屯門醫院表示，病人有長期病患，7月26日因發燒入住博愛醫院治理，7月28日轉送屯門醫院，情況持續惡化，延至今午不治。本港至今累計有44名確診者死亡。

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