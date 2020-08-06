新冠肺炎｜屯門康和再一院友不治　初步確診翁死後今確診　港累計45死 (19:05)

【19:05】醫管局昨（5日）公布一名86歲男病人初步確診，並於昨晚不治，他今日確診（個案3771，深水埗順寧道敬福護理院院友，為該院舍首宗死亡個案，至今該院舍累計11名院友確診）。他於8月4日經救護車送往北大嶼山醫院，當時情況差，有發燒及肺炎，要插喉協助呼吸，其後轉往瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，直至昨晚9時47分離世。連同此個案，本港至今共有45名新型冠狀病毒確診者離世。
【15:40】一名確診感染新型冠狀病毒的85歲男病人（個案2842），今午（6日）1時26分在屯門醫院離世。翻查資料，他是屯門新墟康和護老中心（黃金分院）第六名離世院友。
屯門醫院表示，病人有長期病患，7月26日因發燒入住博愛醫院治理，7月28日轉送屯門醫院，情況持續惡化，延至今午不治。本港至今累計有44名確診者死亡。
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