青年戒毒成功以鏡頭祝福他人　成影音導師助特殊學習需要小朋友 (15:50)

30歲的得獎者朱輝（化名）自16歲開始吸食大量毒品，吸毒除了令其身體機能受損，出現被迫害的幻覺，更曾被控藏毒罪。他曾以寄居親友家、出外旅遊等方法戒毒，均告失敗。

直至24歲，他決心入住戒毒院舍，並開始接觸信仰，最終戒毒成功。戒毒後，他和朋友成立了一支專為社福機構和學校服務的拍攝團隊，更成為影音導師，教導有特殊學習需要的小朋友拍攝技巧。

朱輝起初學習攝影只希望用作「掙錢」，後來得到別人提醒，決心以鏡頭祝福他人，為社福機構和學校服務拍攝短片，又以過來人身分，希望勉勵青年人。

「重新出發」青年嘉許計劃本年度共有8名年齡介乎15至30歲的得獎者，部分青年曾經吸毒或因不同的犯罪行為被捕。

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