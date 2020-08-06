青年戒毒成功以鏡頭祝福他人　成影音導師助特殊學習需要小朋友 (15:50)

人總有犯錯的時候，最重要是勇於重新振作。香港青年協會「青年違法防治中心」今（6日）舉行「重新出發」青年嘉許計劃2020網上頒獎禮，表揚及嘉許改過自新、重回正軌的青年。其中一名得獎者曾吸食大量毒品多年，嘗試戒毒十多次亦不果。直至一日被收押，看見年長的囚友無人探望，害怕長久下去，自己將來亦會有同樣境況，終在家人鼓勵下決心戒毒。他現已成立拍攝團隊，又開辦攝影班，希望用鏡頭成為別人的祝福。
30歲的得獎者朱輝（化名）自16歲開始吸食大量毒品，吸毒除了令其身體機能受損，出現被迫害的幻覺，更曾被控藏毒罪。他曾以寄居親友家、出外旅遊等方法戒毒，均告失敗。
直至24歲，他決心入住戒毒院舍，並開始接觸信仰，最終戒毒成功。戒毒後，他和朋友成立了一支專為社福機構和學校服務的拍攝團隊，更成為影音導師，教導有特殊學習需要的小朋友拍攝技巧。
朱輝起初學習攝影只希望用作「掙錢」，後來得到別人提醒，決心以鏡頭祝福他人，為社福機構和學校服務拍攝短片，又以過來人身分，希望勉勵青年人。
「重新出發」青年嘉許計劃本年度共有8名年齡介乎15至30歲的得獎者，部分青年曾經吸毒或因不同的犯罪行為被捕。
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