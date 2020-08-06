港大研究：社會運動及疫情下　36%受訪者現創傷後壓力及抑鬱症狀 (15:15)

香港大學精神醫學系研究發現，過去一年香港面對社會運動及新型冠狀病毒疫情，令36%人同時出現中至高度的創傷後壓力症狀及抑鬱症狀。團隊今年2至7月用電話或問卷訪問11,493名香港市民，近一半是25歲以下年輕人。調查發現73.7%受訪者出現中、高度或嚴重抑鬱症狀，40.9%人出現中至高度創傷後壓力症狀；當中36%人同時出現兩種病的中至高度症狀。
港大李嘉誠醫學院精神醫學系系主任陳友凱形容，同時出現兩種病的症狀是一個警號，因為日後較難處理及治療。另外，24歲或以下年輕人出現較高程度症狀的比率，較其他年齡組別高。
陳友凱指出症狀可分為「反應性」及「非反應性」，若遠離壓力來源後，例如去消遣郊遊一天，症狀得到改善為「反應性」，如果症狀沒改善，則可能是進入疾病狀態。調查指出，在出現中等至嚴重症狀的受訪者中，有45.5%是非反應性症狀。
陳友凱表示，過去一年社會事件及疫情在香港反覆地持續出現，短期內未見終點，市民一直受外在環境改變刺激，或難以判斷症狀是否反應性。他建議如果有創傷後壓力症症狀，例如在創傷事件發生多於一個月後，仍有回憶重現、發噩夢等症狀持續，或抑鬱症狀在環境改變下仍沒改善，應尋求專業協助。
其他報道︰居內地港人提覆核促押後選舉 高院裁敗訴稱申請沒意義