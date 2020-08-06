港大研究：社會運動及疫情下　36%受訪者現創傷後壓力及抑鬱症狀 (15:15)

港大李嘉誠醫學院精神醫學系系主任陳友凱形容，同時出現兩種病的症狀是一個警號，因為日後較難處理及治療。另外，24歲或以下年輕人出現較高程度症狀的比率，較其他年齡組別高。

陳友凱指出症狀可分為「反應性」及「非反應性」，若遠離壓力來源後，例如去消遣郊遊一天，症狀得到改善為「反應性」，如果症狀沒改善，則可能是進入疾病狀態。調查指出，在出現中等至嚴重症狀的受訪者中，有45.5%是非反應性症狀。

陳友凱表示，過去一年社會事件及疫情在香港反覆地持續出現，短期內未見終點，市民一直受外在環境改變刺激，或難以判斷症狀是否反應性。他建議如果有創傷後壓力症症狀，例如在創傷事件發生多於一個月後，仍有回憶重現、發噩夢等症狀持續，或抑鬱症狀在環境改變下仍沒改善，應尋求專業協助。

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