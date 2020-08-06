新冠肺炎｜外傭中介促加快審批工作簽證　縮短外傭宿舍等候時間 (14:15)

一名確診新型冠狀病毒的印尼女傭本月初發病前，曾留宿兩個宿舍，共與32人同住，部分已到僱主家中工作。中介公司促請政府加快工作簽證審批，縮短外傭在宿舍等候的時間。
香港僱傭代理協會主席張結民今早（6日）在商台節目稱，原本離職外傭只能留港14天，因應印尼及菲律賓疫情嚴重，容許離職待工的外傭留港逾月，直至與新僱主簽約，其間外傭普遍於中介公司的宿舍留宿；由於外傭留港時間延長，宿舍等候人數增倍，現時一般等候新工作簽證需時逾月，他促政府加快審批，以免外傭長期聚集。
香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭於港台節目表示，估計全港外傭宿舍最少有6000名外傭留宿，部分宿舍居住環境擠迫。她說，其公司提供的宿舍有數十名外傭留宿，已加強防疫措施，包括早晚探熱、全日戴口罩、安排膳食、不得外出等。她認為事件不影響聘請意欲。
外傭街頭聚集籲執法部門巡查
香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒在港台節目表示，現行法例不容許僱主要求外傭在休息日留在家中，若外傭堅持外出，只能勸喻及提醒。她稱，近日即使疫情嚴重，仍有很多外傭在街頭聚集，除下口罩聊天，認為執法部門要勤加巡查勸喻，必要時發告票發揮阻嚇作用。
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