管有激光筆伸縮警棍彈弓等　兩青年囚8個月提上訴被駁回 (13:30)

網上銷售員翁偉成（26歲）和軟件開發公司東主朱梓雲（24歲）早前分別承認去年7月27日，在元朗朗樂路管有一支伸縮警棍、一支激光筆，以及彈弓連一袋鋼珠。

高院法官黃崇厚在判辭指出，首被告當時一身裝備，帶同伸縮警棍和激光筆，形容他並非居於元朗，當晚卻現身「十分敏感」的地區，同時對涉案地區持負面想法。雖沒證據顯示被告曾使用上述武器，但被告亦預計該區可能出現使用武力的狀況，甚至求情時稱會在自衛時使用激光筆，認為被告有意在有需要時付諸武力。

黃官形容，警棍屬相當有效的武器，潛在殺傷力不小，涉案警棍當時的放置方式顯眼容易取用，認為原審裁判官以12個月作量刑起點沒明顯過重。

至於次被告，黃官形容他當時一身裝備，身處的環境未有完全平靜和回復安全。雖然涉案彈弓連鋼珠存放在背囊，但亦不難取出使用，認為被告在有需要情況下，將使用涉案武器。黃官認為，如在近距離以彈弓和鋼珠射中眼和頭等易傷部位，後果將不難想像，認為12個月的量刑起點沒明顯過重。

黃官又說，即使被告有良好品格，不表示法庭必須寬減刑期。雖然原審裁判官應更詳細向被告交代判刑理據，但當中的刑期扣減沒有出錯，故駁回二人上訴。

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