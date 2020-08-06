新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:45)

○觀塘區

Megabox 茶木台式休閒餐廳

威利廣場 珠記冰室

○九龍城區

潮樓 翠河餐廳

紅磡市政大廈

○屯門區

蝴蝶廣場 太興

屯門泳池壁球室

大興商場

○荃灣

悅來坊

○沙田區

新港城中心

顯徑商場

恆安商場

京瑞廣場二期

碩門商場

沙角市場

○中西區

交易廣場2座 Classified

○深水埗區

北河街市政大廈

○油尖旺區

帝京酒店

○元朗區

嘉湖海逸酒店

○北區

上水中心購物商場

資料來源：衛生防護中心（截至8月5日）

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