英跨黨報告斥港警違國際法　港府稱警專業不滿提制裁欠理據 (22:00)

特區政府稱，香港警方是「專業的執法機關」，有法定職責合法以拘捕一切可合法拘捕而又有足夠理由予以拘捕的人；警方重視公眾活動在場者的安全和福祉，不會阻礙「真正的」救援工作。政府又稱，警方自去年6月起在多場非法公眾活動，遇到無專業訓練或資格的自稱「急救員」，並有情報顯示「暴徒會穿反光背心冒充急救員」逃避法律責任，「警方必須謹慎核實這些自稱為『急救員』的資格」。港府強調，警方有嚴格的武力使用指引，指引與國際人權的規範和標準一致。港府聲明又稱，特首林鄭月娥已接納監警會就反修例事件警方行動專題審視報告的所有建議，保安局長已成立專責小組跟進。

至於APPG報告建議英國政府防止擁護《港區國安法》及助長警暴者，受惠於BNO特別移民政策，特區政府重申，每個國家都有權利和義務維護其國家安全；國家安全屬中央事權，香港特別行政區在過去23年未能履行憲制責任，透過本地立法維護國家安全，因此制定《港區國安法》是合情、合理、合憲、合法。港府對有英國政客「藉此大做文章」表示強烈不滿，敦促其他國家停止政治操作和干預。

特區政府重申，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定，落實一國兩制原則，實行港人治港、高度自治。

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