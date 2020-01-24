兩青年涉圍港鐵寶琳站控非法集結　警稱認出次被告「似IQ博士宇宙大王」 (21:15)

兩名被告依次為報稱學生的何梓聰（22歲）和營業員鍾展鴻（23歲），被控於去年9月4日在港鐵寶琳站參與非法集結。

案發時隸屬鐵路警區特遣隊的警長林鎮雄供稱，他案發當晚11時51分以便裝當值，隨記者走入寶琳站月台，見有4至5人跟着站長，他在10至15呎距離外觀察。

林鎮雄表示，其中一名跟着站長的男子身形健碩、沒戴帽或眼鏡、以灰色面巾蒙面、穿黑衣褲、約5呎8吋高，有一個灰色腰包；另一名男子戴黑帽、穿黑衣及手袖、以黑色面巾蒙面，背着書包，是唯一穿黑色短褲的人。他在庭上稱認出次被告是較健碩的男子。

林鎮雄續稱，在現場期間有人大叫「有狗」，他隨人群離開，之後折返月台，仍見這兩名男子。站長其後被推撞，一名健碩的男子壓在站長身上。之後再有人大叫「有狗」，人群逃跑，林鎮雄認出次被告，遂在閘機前制服他。

辯方在庭上質疑，林鎮雄在相距10至15呎的距離觀察，根本無法看清哪人穿短褲，林鎮雄不同意，稱記得次被告的眼睛，形容眼大、雙眼皮的次被告像《IQ博士》的宇宙大王，故能在人多的環境下認出他。審訊周五（7日）繼續。

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