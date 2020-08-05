新冠肺炎｜再有兩貓狗新冠病毒檢測呈陽性 (19:44)

發言人指出，今日新增個案分別涉及一隻居於荃灣的蘇格蘭短毛貓及一隻居於深水埗的約瑟爹利犬，由於其畜養人為新冠病毒確診個案的密切接觸者，兩隻貓及狗7月31日被送到漁護署接受檢疫。

署方為貓及狗抽取的樣本對新冠病毒測試呈陽性反應，但兩隻動物現時沒有任何與新冠病毒相關的病徵。漁護署會繼續密切監察，並會為其反覆測試。

發言人提醒畜養寵物者須保持良好衛生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衛生，身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠病毒中扮演傳播角色，寵物畜養者應時常保持良好衛生習慣，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

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