售貨員涉藏摺刀雷射筆脫罪　官：控方未能證明有傷人意圖 (20:45)

被告陳文健（28歲）報稱售貨員。他原被控於去年10月3日凌晨在將軍澳中心地下B04舖外藏有一把黑色摺刀及一支雷射筆。

裁判官梁少玲認為被告的證供不合理和矛盾。她表示，被告稱摺刀是行山時用來割樹枝，雷射筆是用作照明，惟被告沒有帶水樽，他在10月1日行山時是正午12時，至下午5時行畢全程，毋須使用雷射筆照明；即使需要照明，也可用手機。梁官又指出，被告稱行山時多次用摺刀，但摺刀上卻沒有泥土痕迹。

梁官認為事件可疑，但指出舉證責任在於控方；由於沒有證據顯示被告與案發前聲稱因慶祝國慶而遇襲的婦人有關，加上控方指控不具體，沒有解釋被告如何傷人、傷害什麼人，且被告衣著沒可疑，摺刀及雷射筆也非故意藏在隱蔽位置，故裁定被告罪名不成立。

判刑後，被告在庭外說「除咗開心都唔知講乜嘢好」，又稱自己曾「打定輸數」。

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