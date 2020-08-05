警拘4人涉向來港工作外傭放高利貸　另涉洗黑錢2300萬 (20:15)

警方自今年4月起接獲報案，稱一間財務公司以高息提供貸款。初步調查顯示，該財務公司自去年開始運作，以年利率高達105%至195%向來港工作的外籍家傭提供貸款，遠超《放債人條例》列明最高60%實際年利率。去年1月至今年2月期間，涉案公司懷疑清洗共約2300萬港元犯罪得益。

毒品調查科財富調查組人員調查後，今日（5日）採取行動拘捕兩男兩女，年齡介乎52至74歲，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 （俗稱洗黑錢）及串謀以過高利率放貸。行動中，警方檢獲電腦、約30萬元現金、銀行卡、大量借據及欠單等，並凍結約500萬港元。警方已聯絡涉案事主，以確定事主人數；被捕4人正被扣留調查。警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，涉案外傭多在菲律賓的財務公司簽署合約借貸，以繳交來港工作的中介費，貸款以菲律賓披索結算，折合港元每人平均貸款4000至8000元，規定來港3至6個月內還清，連本帶利每人需還款約6400至14,000港元。鄧凱彤指出，財務公司借貸時未有標明年利率，借款人並不知情。