新冠肺炎｜議員：確診老人院院友死亡率高一般人10倍　馬仲儀倡加裝換氣系統 (19:15)

多間院舍爆發新型冠狀病毒，立法會議員張超雄綜合衛生防護中心及傳媒資料，表示65歲以上確診長者死亡佔全港確診死亡人數90.4%，老人院院友死亡率較一般人高10倍以上，認為情况令人擔憂。社福界立法會議員邵家臻認為，院舍空間太小、人手比例低、院舍之間共用員工等問題為安老院爆疫成因，這些問題早在檢視院舍規例時提及過。他透露，政府正研究向津貼院舍提供津貼，讓他們帶領數間私人院舍改善服務質素及環境，但邵家臻指出，現時津貼院舍人手都已「自顧不暇」，「點解幫手唔係政府自己？」
本身是老人科醫生的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，院舍於7月初已停止探訪，故之後確診的院友很可能由院舍職員傳染。她指出，部分照顧長者的助理或保健員未接受正式訓練，部分為內地外勞，於數間院舍工作，衛生意識差，「換片餵飯著同一套衫一日，手套時戴時唔戴」。她又表示，現時院舍守則無要求檢查院舍空氣質素，空氣可能只由家用冷氣過濾，建議加裝抽氣扇或換氣系統。
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