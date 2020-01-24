新冠肺炎｜議員：確診老人院院友死亡率高一般人10倍　馬仲儀倡加裝換氣系統 (19:15)

本身是老人科醫生的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，院舍於7月初已停止探訪，故之後確診的院友很可能由院舍職員傳染。她指出，部分照顧長者的助理或保健員未接受正式訓練，部分為內地外勞，於數間院舍工作，衛生意識差，「換片餵飯著同一套衫一日，手套時戴時唔戴」。她又表示，現時院舍守則無要求檢查院舍空氣質素，空氣可能只由家用冷氣過濾，建議加裝抽氣扇或換氣系統。

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