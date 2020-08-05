新冠肺炎｜昨確診印傭曾與逾30外傭同住　相關印傭及僱主將接受檢測 (18:16)

其他詳情如下：

．確診印傭於7月20日離職，至8月1日發燒，其間曾找工作

．7月22日至23日於灣仔駱克道健樂護理有限公司的宿舍與約28名外傭同住，該批外傭其後各自到僱主的地方工作，衛生署正聯絡該公司取外僱及僱主名單，會安排做檢測，但由於已過了兩周，相信若當中有人受感染，已開始發病

．確診外傭7月30至31日亦曾到銅鑼灣傭譽僱傭中心與4名外傭同住，與發病日期很接近，因此會安排該批外傭及中心員工檢疫

．衛生防護中心已聯絡到確診印傭的舊僱主，會安排為其檢測

．該印傭於7月24至26日期間，曾在駱克道健樂護理有限公司「坐喺嗰度等僱主來請工人」

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